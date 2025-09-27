Alemania anuncia una reforma de la ley para que el Ejército pueda derribar drones

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha afirmado en una comparecencia que está preparando una reforma legal para que las Fuerzas Armadas tengan permiso para derribar drones que supongan un peligro para la seguridad pública.

Tal y como ha asegurado el ministro del Interior, "esta base legal es necesaria" y ha explicado que pueden darse ocasiones en las que las Fuerzas Armadas alemanas apoyen a la Policía, que es el cuerpo que legalmente tiene la potestad para realizar este tipo de operaciones.

Según Dobrindt, esta ley no tardará en llegar puesto que la van a presentar "este mismo otoño". Además, el ministro del Interior ha anunciado que tienen la intención de crear un centro de competencia de drones en Alemania donde se investiguen las aplicaciones de esta tecnología, con la ayuda de la experiencia adquirida por otros países y que coordine las competencias del Estado central y los 'Lander'.

Avistamiento de un "enjambre de drones" en una región de Alemania

También Dobrindt ha hablado sobre el avistamiento de drones sobre la región alemana septentrional de Schleswig-Holstein, cerca de la frontera con Dinamarca, que anunciaron el pasado viernes las autoridades regionales. El ministro del Interior calificó este suceso de "enjambres de drones", que habían sido observados hasta ahora en esta forma.

El ministro ha señalado que el aumento de los avistamientos se puede interpretar en la dirección de un incremento del riesgo, aunque matizó que un simple sobrevuelo no representa un peligro grave concreto.

Aunque ahora no es un peligro grave, el ministro del Interior ha afirmado que "aún así es algo que tenemos que tomar en serio, porque de ello puede surgir rápidamente una amenaza".

Drones en Noruega, Dinamarca y Estonia

Este intento de reformar la ley en Alemania surge en medio del avistamiento de drones en varios países europeos. Durante la noche de ayer, las autoridades de Dinamarca han informado de que se produjeron nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares del país nórdico. Concretamente, han señalado que varios drones sobrevolaron la base aérea de Karup.

No obstante, no son los primeros que se observan en este país. Durante el miércoles, ya se observaron vuelos de drones sobre la base aérea de Skrydstrup y sobre el aeropuerto de Aalborg, la cuarta ciudad más grande del país.

También las autoridades noruegas continúan investigando un posible avistamiento de drones sobre instalaciones militares. Tal y como ha declarado un portavoz de las Fuerzas Armadas, han recibido "información de posible actividad de drones observada en la zona cercana a la base aérea de aviones de combate de Orland".

En Estonia se han encontrado fragmentos de un dron en una reserva natural en el suroeste del país. Tal y como ha confirmado la cadena pública ERR, un residente de la zona encontró el fragmento en la Reserva Natural de Luitemaa. Por el momento, las autoridades continúan investigando este suceso.