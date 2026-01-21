Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alarma en Groenlandia: El Gobierno publica una guía de emergencia para que los ciudadanos estén listos para situaciones límite

El Ejecutivo del territorio autónomo danés recomienda a la población prepararse para cinco días de emergencia, en plena atención global por el interés de Donald Trump en la isla ártica.

Nuuk, en Groenlandia

Nuuk, en GroenlandiaGetty Images

El Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia ha publicado este miércoles una guía destinada a reforzar la preparación de los hogares ante posibles situaciones de crisis. El documento, elaborado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente, ofrece recomendaciones para que la población pueda ser autosuficiente durante un periodo de hasta cinco días en caso de incidentes graves.

La iniciativa se presenta en un momento de especial atención internacional sobre la isla ártica, tras las reiteradas manifestaciones del presidente estadounidense sobre su interés en controlar este territorio estratégico. No obstante, las autoridades groenlandesas subrayan que la guía responde a necesidades internas vinculadas a la realidad climática y energética del país.

Una respuesta a la vulnerabilidad del territorio

El Ejecutivo groenlandés explica que la publicación es fruto de un año de trabajo motivado por diversos cortes de electricidad, algunos de ellos prolongados, que han afectado recientemente a la isla. Según indicó Peter Borg, responsable de Autosuficiencia en el Gobierno local, la población está acostumbrada a convivir con condiciones exigentes. "Tenemos una tradición de estar bien preparados, también porque la meteorología inestable y el cambio climático forman parte de nuestra vida diaria", señaló en un comunicado oficial.

La guía se plantea como un complemento a los sistemas de emergencia ya existentes y como una herramienta de apoyo tanto a nivel individual como comunitario, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante apagones, fenómenos meteorológicos extremos u otros eventos imprevistos.

Qué debe incluir un hogar preparado

El documento detalla una lista de suministros básicos recomendados para cada vivienda. Entre ellos, se aconseja disponer de al menos tres litros de agua por persona y día, así como alimentos no perecederos y fáciles de preparar para un mínimo de cinco jornadas. También se incluye la necesidad de contar con medicamentos esenciales, un botiquín de primeros auxilios y productos de higiene como papel higiénico o desinfectante.

Dadas las condiciones climáticas del territorio, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los 20 grados bajo cero, las autoridades insisten en la importancia de contar con recursos contra el frío. Se recomienda tener mantas, ropa de abrigo, hornillos, estufas de queroseno, velas y, cuando sea posible, generadores de emergencia con combustible suficiente.

La guía también dedica un apartado a las comunicaciones en situaciones de crisis. El Gobierno sugiere disponer de una radio que funcione con pilas, energía solar o manivela, así como baterías externas para teléfonos móviles. Además, se aconseja conservar los números de contacto de familiares, vecinos y autoridades, y valorar el uso de sistemas de comunicación por satélite en zonas más aisladas.

