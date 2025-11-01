El aeropuerto de Berlín suspende su actividad durante dos horas por la presencia de drones

La presencia de un dron sin identificar ha obligado a interrumpir, de forma temporal, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín durante la noche del viernes. Este incidente se suma a otros similares que ya han experimentado varios países europeos y que han sido calificados como actos de guerra híbrida por sus respectivos gobiernos.

Un portavoz del aeropuerto de Berlín, Axel Schmidt, ha confirmado que el tráfico aéreo fue interrumpido el viernes después de que se avistase un dron a las 19:45, tal y como avanzaron medios locales. Tras informar a la policía regional, que confirmó la presencia del dron y trató de localizarlo sin éxito con un helicóptero, se tomó la decisión de interrumpir el tráfico aéreo a las 20:08 horas.

Sin embargo, y al no volver a hallarse indicios de la presencia del aparato no tripulado en el territorio del aeropuerto, se reanudaron las operaciones a las 21:51 horas. Tal y como explicó Schmidt, durante ese periodo en el que el aeropuerto estuvo cerrado, debían haber aterrizado entre 15 y 20 vuelos. Todos estos vuelos tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos alemanes. Concretamente, se desviaron a Dresde y Leipzig, Hamburgo y Hannover.

Asimismo, Schmidt ha asegurado que un despegue fue cancelado y otros cinco vuelos despegaron con retraso. A todos ellos, se les permitió abandonar Berlín después de la medianoche, aunque normalmente el aeropuerto no opera entre la medianoche y las 05:00 horas. Tal y como explicó el portavoz, en el pasado se produjeron avistamientos de pequeños drones de aficionados, que habían interrumpido de forma breve las operaciones del aeropuerto.

En los aeropuertos alemanes se han producido varios avistamientos de drones

Durante las últimas semanas, se han producido varios avistamientos de drones de gran tamaño sobre el sur de Brandeburgo, una región que rodea Berlín. Por el momento, los agentes de la Policía no han logrado identificar a los pilotos, pese a sus esfuerzos.

El mes pasado, el aeropuerto de Múnich, en el sur del país y el segundo más grande después del de Fráncfort, tuvo que ser cerrado por dos noches consecutivas por el avistamiento de drones. Esto afectó a unos 9.500 pasajeros cuyos vuelos tuvieron que ser desviados o reprogramados.

Durante el mes de septiembre, una serie de incidentes similares no han podido ser esclarecidos. No obstante, el gobierno danés ha atribuido estos ataques, que obligaron a cerrar aeropuertos civiles y militares en distintos puntos de Dinamarca y de Noruega, a Rusia.

Alerta de explosivos en Múnich

Aparte de ese cierre en el aeropuerto, el Oktoberfest de Múnich tuvo que cerrar durante unas horas por una alerta de explosivos que estaba relacionada con un incendio provocado en el norte de la ciudad, donde hubo dos fallecidos y dos heridos. La Policía rastreó el recinto con perros policías especializados en la detección de explosivos.

Un incendio en un edificio de Lerchenau alertó a los bomberos. Poco después, recibieron informes sobre ruidos de explosiones. Tal y como se detalló en las primeras investigaciones, atribuyen este incendio a un hombre en el marco de una "intensa disputa familiar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.