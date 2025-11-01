Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Crisis drones

El aeropuerto de Berlín suspende su actividad durante dos horas por la presencia de drones

Los 20 vuelos que debían haber aterrizado en Berlín durante ese periodo de tiempo se desviaron a Dresde, Leipzig, Hamburgo y Hannover.

Imagen del aeropuerto de Berl&iacute;n

Imagen del aeropuerto de Berlín Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La presencia de un dron sin identificar ha obligado a interrumpir, de forma temporal, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín durante la noche del viernes. Este incidente se suma a otros similares que ya han experimentado varios países europeos y que han sido calificados como actos de guerra híbrida por sus respectivos gobiernos.

Un portavoz del aeropuerto de Berlín, Axel Schmidt, ha confirmado que el tráfico aéreo fue interrumpido el viernes después de que se avistase un dron a las 19:45, tal y como avanzaron medios locales. Tras informar a la policía regional, que confirmó la presencia del dron y trató de localizarlo sin éxito con un helicóptero, se tomó la decisión de interrumpir el tráfico aéreo a las 20:08 horas.

Sin embargo, y al no volver a hallarse indicios de la presencia del aparato no tripulado en el territorio del aeropuerto, se reanudaron las operaciones a las 21:51 horas. Tal y como explicó Schmidt, durante ese periodo en el que el aeropuerto estuvo cerrado, debían haber aterrizado entre 15 y 20 vuelos. Todos estos vuelos tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos alemanes. Concretamente, se desviaron a Dresde y Leipzig, Hamburgo y Hannover.

Asimismo, Schmidt ha asegurado que un despegue fue cancelado y otros cinco vuelos despegaron con retraso. A todos ellos, se les permitió abandonar Berlín después de la medianoche, aunque normalmente el aeropuerto no opera entre la medianoche y las 05:00 horas. Tal y como explicó el portavoz, en el pasado se produjeron avistamientos de pequeños drones de aficionados, que habían interrumpido de forma breve las operaciones del aeropuerto.

En los aeropuertos alemanes se han producido varios avistamientos de drones

Durante las últimas semanas, se han producido varios avistamientos de drones de gran tamaño sobre el sur de Brandeburgo, una región que rodea Berlín. Por el momento, los agentes de la Policía no han logrado identificar a los pilotos, pese a sus esfuerzos.

El mes pasado, el aeropuerto de Múnich, en el sur del país y el segundo más grande después del de Fráncfort, tuvo que ser cerrado por dos noches consecutivas por el avistamiento de drones. Esto afectó a unos 9.500 pasajeros cuyos vuelos tuvieron que ser desviados o reprogramados.

Durante el mes de septiembre, una serie de incidentes similares no han podido ser esclarecidos. No obstante, el gobierno danés ha atribuido estos ataques, que obligaron a cerrar aeropuertos civiles y militares en distintos puntos de Dinamarca y de Noruega, a Rusia.

Alerta de explosivos en Múnich

Aparte de ese cierre en el aeropuerto, el Oktoberfest de Múnich tuvo que cerrar durante unas horas por una alerta de explosivos que estaba relacionada con un incendio provocado en el norte de la ciudad, donde hubo dos fallecidos y dos heridos. La Policía rastreó el recinto con perros policías especializados en la detección de explosivos.

Un incendio en un edificio de Lerchenau alertó a los bomberos. Poco después, recibieron informes sobre ruidos de explosiones. Tal y como se detalló en las primeras investigaciones, atribuyen este incendio a un hombre en el marco de una "intensa disputa familiar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Publicidad

Mundo

Imagen del aeropuerto de Berlín

El aeropuerto de Berlín suspende su actividad durante dos horas por la presencia de drones

Imagen de un coche de Policía de Los Ángeles

Matan a su hijo de siete años y esconden su cadáver en un congelador: los padres y la abuela se enfrentan a la cadena perpetua

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental y prorroga un año la MINURSO

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental

Dos hombres portando la banda distintiva de las milicias de Hamás
Bandas Gaza

Aumentan los enfrentamientos entre Hamás y varias milicias en la Franja de Gaza

Imagen de archivo del expríncipe Andrés.
Familia real británica

William "no quiere tener el problema de Andrew cuando le toque reinar" y presionó para su caída

Desierto de Las Vegas
Restos humanos Nevada

Descubren más de 300 montones de restos humanos en el desierto cerca de Las Vegas

Aunque esparcir restos humanos está permitido en terrenos públicos de Nevada, el vertido masivo con fines comerciales es ilegal. Las empresas están obligadas a preservar la dignidad de los restos que les han sido confiados.

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford
EEUU

Trump niega las informaciones sobre posibles ataques militares en Venezuela "en cualquier momento"

El Miami Herald y el Wall Street Journal informaban que la Administración Trump estaría ultimando una ofensiva aérea contra instalaciones militares venezolanas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, el presidente estadounidense lo ha negado.

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Imagen de archivo de elefantes.

Muere un hombre tras ser embestido por una manada de elefantes salvajes

Imagen de archivo de un tatuaje

Una joven es secuestrada, violada y forzada a tatuarse el nombre de su agresor

Publicidad