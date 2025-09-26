Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

DINAMARCA

El aeropuerto de Aalborg vuelve a cerrar por segunda noche consecutiva al detectar nuevos drones

Se trata de la tercera vez en una semana que algunos aeropuertos de Dinamarca se ven obligados a suspender su actividad.

Vista de torre de control

El aeropuerto de Aalborg vuelve a cerrar | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Ha vuelto a ocurrir. Por segunda noche consecutiva, el aeropuerto danés de Aalborg ha tenido que detener el tráfico aéreo por un nuevo avistamiento de drones. La terminal ha reabierto horas después.

La noche anterior, el aeropuerto de Aalborg también tuvo que cerrar sus vuelos comerciales y militares al detectar drones en su espacio aéreo. Se trata de la tercera vez que ocurre en Dinamarca un suceso similar. Anteriormente, había ocurrido en el aeropuerto de Copenhague.

Dinamarca prevé más "ataques híbridos"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirma que el país ha sufrido "ataques híbridos" y que "puede haber más", por lo que anuncia una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" cerca de infraestructuras críticas. "Veremos más sabotajes. Más ataques de hackers. Incluso más drones. Cables submarinos destruidos...", añade.

También asegura la primera ministra que mantiene un "estrecho diálogo" con los aliados de la OTAN sobre cómo pueden ayudar a Dinamarca "con vistas a fortalecer rápidamente nuestras propias capacidades para detectar y combatir drones".

Frederiksen pide "mantener la calma" mientras asegura que ningún país europeo "puede defenderse solo contra Rusia". "Por eso estamos ampliando la industria de defensa europea", ha defendido.

Rusia niega cualquier implicación

Rusia niega cualquier implicación en los vuelos de drones detectados cerca de aeropuertos en Dinamarca y acusa de ser "montaje" con fines de "provocación". "La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes", ha dicho la Embajada rusa en la capital danesa, Dinamarca.

"Sin duda, se utilizarán como pretexto para seguir aumentando la tensión en beneficio de fuerzas que buscan por todos los medios prolongar el conflicto ucraniano y extenderlo a otros países", ha manifestado a través de un breve comunicado publicado en Facebook.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Abbas asegura que los atentados de Hamás del 7 de octubre "no representan al pueblo palestino"

Abbas en la ONU

Publicidad

Mundo

Ataque oso

VIDEO | Un oso ataca a varias personas y un niño salva su vida por hacerse el muerto

Vista de torre de control

El aeropuerto de Aalborg vuelve a cerrar por segunda noche consecutiva al detectar nuevos drones

Atraco en la joyería de California

El insólito momento en que 25 hombres enmascarados roban 1 millón de dólares en una joyería

Hallan muerta a la exconcursante de Miss Universo Jamaica Tyra Spaulding
Miss Universo

Hallan muerta a la exconcursante de Miss Universo Jamaica Tyra Spaulding: investigan un posible asesinato

Imagen de archivo de la policía australiana
MUERTE EXTRAÑA

La extraña muerte de un joven en una piscina desata la polémica al ser repatriado sin corazón

Cazas F-35
Cazas

Estados Unidos despliega cazas tras detectar aviones rusos cerca de Alaska

El Norad identificó bombarderos estratégicos y cazas rusos en la zona de defensa aérea y acompañó su vuelo hasta aguas neutrales.

Botellas de licor
Colombia

Al menos 11 muertos y nueve heridos graves por consumir licor adulterado

El lugar en el que se producía el licor es "un sitio en condiciones lamentables de salubridad", en el que las autoridades encontraron bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Donald Trump

Trump denuncia un "triple sabotaje" en la ONU: fallos en la escalera mecánica, teleprómpter y sonido

Abbas en la ONU

Abbas asegura que los atentados de Hamás del 7 de octubre "no representan al pueblo palestino"

Violadas, torturadas y víctimas de una venganza de narcotraficantes: el brutal asesinato de tres jóvenes transmitido en TikTok

Violadas, torturadas y víctimas de una venganza de narcotraficantes: el brutal asesinato de tres jóvenes en un directo de TikTok

Publicidad