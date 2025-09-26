El aeropuerto de Aalborg vuelve a cerrar por segunda noche consecutiva al detectar nuevos drones

Ha vuelto a ocurrir. Por segunda noche consecutiva, el aeropuerto danés de Aalborg ha tenido que detener el tráfico aéreo por un nuevo avistamiento de drones. La terminal ha reabierto horas después.

La noche anterior, el aeropuerto de Aalborg también tuvo que cerrar sus vuelos comerciales y militares al detectar drones en su espacio aéreo. Se trata de la tercera vez que ocurre en Dinamarca un suceso similar. Anteriormente, había ocurrido en el aeropuerto de Copenhague.

Dinamarca prevé más "ataques híbridos"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirma que el país ha sufrido "ataques híbridos" y que "puede haber más", por lo que anuncia una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" cerca de infraestructuras críticas. "Veremos más sabotajes. Más ataques de hackers. Incluso más drones. Cables submarinos destruidos...", añade.

También asegura la primera ministra que mantiene un "estrecho diálogo" con los aliados de la OTAN sobre cómo pueden ayudar a Dinamarca "con vistas a fortalecer rápidamente nuestras propias capacidades para detectar y combatir drones".

Frederiksen pide "mantener la calma" mientras asegura que ningún país europeo "puede defenderse solo contra Rusia". "Por eso estamos ampliando la industria de defensa europea", ha defendido.

Rusia niega cualquier implicación

Rusia niega cualquier implicación en los vuelos de drones detectados cerca de aeropuertos en Dinamarca y acusa de ser "montaje" con fines de "provocación". "La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes", ha dicho la Embajada rusa en la capital danesa, Dinamarca.

"Sin duda, se utilizarán como pretexto para seguir aumentando la tensión en beneficio de fuerzas que buscan por todos los medios prolongar el conflicto ucraniano y extenderlo a otros países", ha manifestado a través de un breve comunicado publicado en Facebook.

