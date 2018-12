Mourinho: "Si Bale está en la puerta de salida, voy a pelear por él"

NO DESCARTA SU FICHAJE

"Me fui con la tranquilidad del que lo ha dado todo y no tenía más que dar", dice Mourinho sobre su etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico del Manchester United no cierra la puerta a Bale: "Si no juega y Gareth está en la puerta de salida, voy a intentar esperarle al otro lado". Sigue la Supercopa de Europa en directo en Antena 3 y Atresplayer.