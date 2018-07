Montoro reconoce en el Congreso que pudo haber "falseamiento de facturas" para financiar el referéndum del 1-O

DURANTE EL DEBATE DE LOS PGE

El ministro de Hacienda se pregunta que "dónde dijo que no hay falseamiento de facturas" y responde a Rivera que cómo iba a decir lo contrario porque es lógico que pudiera haber falseamiento. El ministro ha explicado que los independentistas habrían podido tener "cientos de millones de euros en sus manos y no los tuvieron" gracias a la acción del Estado. Montoro ha admitido que no tiene ningún problema en rectificar, pero ha insistido en que el delito de falsificación se está investigando.