Mitin de Sánchez en Badajoz y Gijón

PSOE

Primer mitin de Pedro Sánchez tras el debate en Atresmedia y ha pedido el voto a los que no lo ven como su candidato preferido: "pues ya que estamos, habrá que pedir el voto hasta incluso a los que no han votado nunca a los socialistas, que incluso cuando ven al Partido Socialista o me ven a mi mismo dicen, pues este no es mi candidato preferido, pero claro, visto lo visto, escuchado lo escuchado, el único proyecto cabal, sensato, moderado es el del Partido Socialista, por tanto hay que votarlo si queremos seguir avanzando".