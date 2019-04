Micaela Navarro: "El PP tendrá que explicar a cambio de qué ha sido ese apoyo"

ENTREVISTA A MICAELA NAVARRO EN ESPEJO PÚBLICO

La vicepresidenta segunda del PSOE en el Congreso, Micaela Navarro, ha intervenido en directo en el programa Espejo Público para hablar de la reciente actualidad política. Navarro ha afirmado que la hoja de ruta de su partido no ha cambiado y ha advertido que su partido "tiene claro ese no a la investidura de Rajoy". Además ha matizado que "lo que hagan los demás grupos no va a modificar nuestra agenda" porque su partido dice "actúa en función de sus compromisos políticos".