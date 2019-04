VE AL ARGENTINO A UN NIVEL SUPERIOR

Luis Enrique no tiene ninguna duda de que el Balón de Oro no es cosa de Messi. Y no porque no sea el mejor, sino por, como él dice, el argentino "es una cosa diferente". "No habrá otro igual a él. Puede jugar de lo que quiera. Si quiere ser central será el mejor defensa del mundo", afirma.