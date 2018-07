Lotina: "Yo ya gané a Mourinho"

El técnico del Deportivo de La Coruña, Miguel Angel Lotina, recordó este viernes, entre bromas, al entrenador del Real Madrid José Mourinho, que el Celta de Vigo que él entrenaba ganó al Oporto del luso en una amistoso de pretemporada. "Fue con el Celta. Jugamos un torneo amistoso (verano 2002) en Portugal y quedamos 0-1... aunque luego nos ganaron 0-2 en el homenaje a Vlado Gudelj", señaló.

Sin embargo, el técnico deportivista no quiso entrar en polémicas cuando se le preguntó por el recibimiento que la afición gallega brindaría a Mourinho en recuerdo por la eliminación del Deportivo en semifinales de la Champions 2004 a manos del Oporto. "Los piques si entran en la deportividad, están bien, pero ya sabéis que no me gusta calentar los partidos", dijo

Por otra parte, sólo tuvo elogios para el Real Madrid. "Está consiguiendo unos números que son para tenerles un respeto tremendo, pero también pierde puntos, como todos y Riazor ha sido siempre un campo donde no se ha encuentra cómodo", dijo.

Ni es Mourinho ni Guardiola

"Yo no sacaría al Barcelona el 50% de lo de Guardiola ni al Madrid lo de Mourinho, pero ellos no sacarían a Numancia u Osasuna lo que yo", respondió Lotina cuando se le preguntó por los técnicos de moda de la liga.