El último quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Entre los grandes focos que cada 22 de diciembre acaparan el Gordo y los premios mayores, los quintos premios mantienen un protagonismo discreto pero constante en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. De los ocho que reparte cada edición, el último quinto premio suele pasar desapercibido hasta que las bolas salen del bombo y los niños de San Ildefonso lo cantan en el Teatro Real de Madrid. Es entonces cuando se convierte en una de las alegrías más compartidas del sorteo.

Un premio muy repartido

Cada quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo. No es una cantidad que cambie la vida de los agraciados, pero sí una suma suficiente para aliviar gastos, darse un capricho o cerrar el año con un respiro económico. Su principal característica es su amplia distribución: suele tocar en numerosas localidades y beneficiar a muchas personas a la vez, lo que multiplica las celebraciones.

Además, se trata de uno de los premios más agradecidos por los jugadores, ya que el importe se cobra íntegramente. Al no superar el mínimo exento establecido por la Agencia Tributaria, fijado en 40.000 euros, los ganadores no tienen que hacer frente a ningún tipo de retención. Los 6.000 euros por décimo llegan completos al bolsillo.

Cuánto se cobra y cómo hacerlo

El cobro del último quinto premio es sencillo y rápido. Los décimos premiados pueden cobrarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo y el documento de identidad. En el caso de que el décimo esté compartido, una práctica habitual entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, el importe se reparte de forma proporcional entre los participantes.

La relación oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 es el único documento válido para la adjudicación y el cobro de los importes. Aunque durante el sorteo pueden producirse errores en el canto de los números, todos los billetes premiados y sus cuantías son revisados y confirmados posteriormente por el personal encargado de elaborar la lista definitiva.

Un sorteo que mueve a millones

La Lotería de Navidad es el juego más popular en España. Alrededor de 27 millones de personas participan cada año con la esperanza de lograr alguno de los premios, especialmente el Gordo, dotado con 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo. Esta tradición profundamente arraigada ha llevado las ventas a cifras récord, con 3.505 millones de euros recaudados el último año, según datos de la patronal del juego privado.

El sorteo reparte 13 premios principales, entre ellos un primer premio, un segundo, un tercero, dos cuartos y ocho quintos premios. En este contexto, el último quinto premio vuelve a confirmar el papel de estos galardones como los más repartidos y celebrados. Sin grandes titulares ni cifras millonarias, pero con miles de pequeñas alegrías repartidas por todo el país, los quintos premios siguen siendo una de las señas de identidad del 22 de diciembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.