El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad 2025 encara su jornada más esperada con todas las miradas puestas en los bombos, de donde saldrá el tercer quinto premio, uno de los más repartidos del sorteo, que otorgará 6.000 euros por décimo y podría dejar pequeños pellizcos de ilusión por toda España.

A pocas horas de descubrir quienes serán los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, crece la expectación en torno a los números que repartirán la suerte por toda España.

Entre los premios más esperados por los jugadores se encuentra el tercer quinto premio, uno de los más numerosos del sorteo y que deja 6.000 euros por décimo. Aunque su dotación es más modesta, su capacidad de multiplicarse y aparecer en numerosos puntos del país lo convierte en uno de los premios más celebrados por quienes juegan “por si cae un pellizco”.

Como cada 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid ya se prepara para recibir a miles de espectadores que siguen en directo cada bola extraída, mientras que millones de personas lo harán desde casa, oficinas, colegios o bares. Los niños de San Ildefonso ultiman los ensayos previos a una de las jornadas más importantes del año, donde tradición, emoción y nervios se mezclan desde primera hora de la mañana.

Un premio muy repartido

Los quintos premios son, por norma general, los que más localidades alcanzan durante el sorteo. Suelen estar muy distribuidos y en ocasiones aparecen en varios puntos del país, dejando pequeñas alegrías en familias, grupos de amigos, empresas y peñas. Este tercer quinto premio podría ser uno de los primeros en salir o hacerse esperar hasta las últimas horas del sorteo, como ocurre en algunas ediciones.

Cada décimo premiado está dotado con 6.000 euros, una cantidad que muchos jugadores consideran perfecta para “tapear agujeros”, hacer un viaje pendiente o permitirse algún capricho antes de cerrar el año. Además, al situarse por debajo del mínimo sujeto a tributación, el premio se cobra íntegramente.

Expectación en administraciones y peñas

Las administraciones de lotería de toda España afrontan una mañana intensa, con comprobaciones constantes y una afluencia creciente de compradores de última hora que quieren participar en la tradición. Las peñas, asociaciones y grupos de trabajo ya se preparan para seguir el sorteo juntos, confiando en que este quinto premio —o cualquiera de los otros— deje algo de suerte en sus manos.

Mientras tanto, el ambiente en la calle es el habitual de estas fechas, con ilusión, supersticiones, décimos compartidos y la esperanza de que, un año más, “tocar, toque”. Con las ventas de lotería superando las cifras del año pasado, las probabilidades de que el tercer quinto premio quede muy repartido son especialmente altas.

