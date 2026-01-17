Sorteo Especial Niños de San Ildefonso hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 17 de enero

El Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de hoy, sábado 17 de enero dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.