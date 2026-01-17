Lotería Nacional
Sorteo Especial Niños de San Ildefonso hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 17 de enero
Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy, en directo. Comprueba tu número y todos los premios de la lotería del sábado 17 de enero.
- Horario y dónde ver el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026
- Premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero del 2026
- Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026
- Comprobar resultado del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy sábado 17 de enero del 2026
SORTEO LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso del 17 de enero. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El número anterior o posterior del segundo premio del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy, también tienen premio. 9.080 euros a la serie, es decir, 908 euros al décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy 17 de enero están premiados con 17.300 euros a la serie, es decir, 1.730 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El segundo premio del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy sábado 17 de enero está dotado de 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El primer premio del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 100.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
La emisión del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 120 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 12 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al primer premio, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de hoy, sábado 17 de enero dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 100.000 euros al décimo y un segundo premio de 25.000 euros al décimo.
LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 17 de enero que reparte un primer premio de 100.000 euros al décimo.
