Y así finaliza el sorteo del Cupón Especial de San Juan de la ONCE 2020. Este ha sido el resultado del sorteo especial del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 24 de junio: El número premiado ha sido el 19.656 de la serie 051. Esperamos que hayas tenido suerte y tu número haya sido uno de los premiados del sorteo de hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros el Cupón Especial de San Juan de la ONCE 2020. Volveremos más pronto que tarde para ofrecerte el próximo sorteo extraordinario en directo. ¡Hasta la próxima!