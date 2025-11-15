Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 15 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

