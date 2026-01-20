Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 20 de enero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 20 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.500.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 20 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 4.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
