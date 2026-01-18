Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 18 de enero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de enero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com