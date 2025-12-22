El séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Sorteo de Navidad 2025 se prepara para revelar el séptimo quinto premio, uno de los más esperados por los jugadores, que otorgará 6.000 euros por décimo, una cantidad modesta pero capaz de repartir ilusión en numerosas localidades.

Adrián Ballesteros
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 está a punto de comenzar y, como cada año, la ilusión y los nervios se adueñan de millones de españoles. Entre los premios más esperados por quienes participan en el sorteo se encuentra eséptimo quinto premio, uno de los ocho quintos que cada edición deja pequeñas alegrías repartidas por todo el país. Con 6.000 euros por décimo, este premio suele ser uno de los más celebrados por su capacidad de multiplicarse y aparecer en numerosos puntos del mapa.

A primera hora de la mañana, el Teatro Real de Madrid ya rebosa ambiente festivo. El público se acomoda para vivir en directo el tradicional canto de los niños de San Ildefonso, mientras familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo siguen el sorteo desde televisores, radios y dispositivos móviles. La jornada del 22 de diciembre vuelve a convertirse en un ritual colectivo en el que millones de personas sueñan con que alguno de sus números sea premiado.

Pequeños premios, grandes alegrías

Aunque la cuantía del quinto premio es menor que la del resto de premios principales, su carácter repetido y repartido lo convierte en uno de los favoritos del público. Con 6.000 euros por décimo, el séptimo quinto premio puede aliviar gastos, financiar un proyecto pendiente o regalar un pequeño respiro antes de finalizar el año. Además, al estar por debajo del mínimo establecido para tributar, se cobra íntegramente, algo que los jugadores valoran especialmente.

Este tipo de premios suele aparecer en múltiples administraciones de diferentes provincias, lo que aumenta la emoción en todo el territorio. En muchas ocasiones, los quintos premios se convierten en una cascada continua de celebraciones pequeñas pero muy extendidas, llenando de alegría barrios enteros, oficinas, equipos deportivos o grupos de amigos.

A la espera de que empiece la magia

Con el sorteo a punto de arrancar, solo queda esperar a que las bolas empiecen a rodar en los bombos y que los niños canten los primeros premios. En las próximas horas se conocerá el destino del séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad 2025, un galardón que, aunque modesto, podría llenar de ilusión y pequeñas victorias a gente de todos los rincones del país.

