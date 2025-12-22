Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PREMIOS

El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de Navidad reparte ocho quintos premios con un valor de 6.000 euros al décimo.

El segundo quinto premio de Navidad

El segundo quinto premio de NavidadAntena 3 Noticias

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad también reparte otros premios que no son el 'Gordo'. Hay ocho quintos premios que dotan de 6.000 euros al décimo. La cantidad que se lleva Hacienda depende de la cuantía del premio.

En España, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre los premios que superen los 40.000 euros, por lo que si te toca uno de estos quintos premios no estaría gravado.

La lista de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 es el único documento oficial para la asignación y pago de premios. Durante la celebración del sorteo en el Teatro Real puede haber errores y que los niños de San Ildefonso canten mal un número. Todos los números, así como los premios correspondientes, son verificados por trabajadores encargados de elaborar la lista oficial de números premiados.

La Lotería de Navidad es el principal juego en España: 27 millones de personas juegan para intentar hacerse con el primer premio y ganar los 4 millones a la serie, es decir, 400.000 euros el décimo. La tradición ha hecho que en el último año haya alcanzado máximos históricos de ventas: 3.505 millones de euros, según la patronal del juego privado.

El Sorteo de Navidad tiene 13 premios principales que se reparten de la siguiente manera:

  • Un Primer Premio (el 'Gordo'): 4.000.000 euros a la serie; 400.000 al décimo.
  • Un Segundo Premio: 1.250.000 euros a la serie; 125.000 al décimo.
  • Un Tercer Premio: 500.000 euros a la serie; 50.000 al décimo.
  • Dos Cuartos Premios: 200.000 euros a la serie; 20.000 al décimo.
  • Ocho Quintos Premios: 60.000 euros a la serie; 6.000 al décimo.

Desde 2021 la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar los premios con un importe igual o menor a los 2.000 euros a través de bizum.

