Lotería de Navidad

El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros al décimo.

El segundo cuarto premio

El segundo cuarto premio

Marta Alarcón García
Publicado:

El día del Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año para muchos. Nada como la ilusión que se respira cada 22 de diciembre en los hogares, donde los niños de San Ildefonso ponen el soniquete habitual desde el Teatro Real de Madrid.

El Gordo, ese que todos quieren ganar, está premiado con 400.000 euros; y a él le siguen otros dos que no se quedan cortos: el número del Segundo Premio está dotado con 125.000 euros, mientras que el Tercer Premio, con 50.000 euros.

A estos les siguen el Cuarto Premio, muy interesante también, ya no solo por los 20.000 euros que reparte a cada décimo ganador, sino porque hay dos números agraciados.

Sin olvidar los ocho Quintos Premios, que reparten 6.000 euros al décimo, así como las pedreas, las aproximaciones y los reintegros, que, aunque ya no tan suculentos, siempre dan una pequeña alegría.

El Cuarto Premio, libre de impuestos

Los agraciados con este Cuarto Premio es importante que sepan que están exentos de pagar a Hacienda, ya que los primeros 40.000 euros están exentos de tributar (mientras que un 20 % del Gordo y del Segundo y Tercer premios va destinado a Hacienda).

Ahora bien, otra cosa es si se tienen varios décimos premiados de un Cuarto Premio. En tal caso, a partir del segundo décimo sí que se tendría que declarar.

Comprueba tus décimos

Desde la web de Antena 3 Noticias puedes seguir en directo la celebración de este Sorteo de Navidad de 2025. Además, puedes comprobar tus décimos y saber si están entre los agraciados este 22 de diciembre aquí.

