Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 26 de agosto de 2025

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 26 de agosto de 2025.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 26 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 26 de agosto de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. La Paga es un sorteo en el que puedes jugar al abonar 0,50 € más en tu participación del sorteo del Cupón Diario. El premio de La Paga consiste en un premio de 3.000 euros durante 25 años.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. En la época, el boleto solo costaba 10 céntimos, en las distintas provincias de España y con 3 cifras en juego acompañadas de la serie, con 5 números distintos.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 26 de agosto de 2025.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 26 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 26 de agosto de 2025

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 26 de agosto de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 26 de agosto de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Eurodreams y la ONCE de hoy, lunes 25 de agosto

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 25 de agosto de 2025 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 con un bote de 1.800.000 euros ha agraciado al número 04, 26, 30, 31, 38 y 49, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 7.

EuroDreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de agosto de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 ha agraciado al número 05, 06, 19, 32, 35 y 37 y al dream 1.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de agosto de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 24 de agosto

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 24 de agosto de 2025

Publicidad