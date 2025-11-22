Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 43.000.000 euros.

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 43.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 22 de noviembre
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 22 de noviembre

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Dos personas comprando en una Administración de Lotería
Lotería

Dónde han caído el bote de 162 millones de euros del Euromillones, el de 3,3 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 21 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 21 de noviembre y dónde han sido validados.

Resultado Eurojackpot de la ONCE
Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot.

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad