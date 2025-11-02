Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 02 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 7.900.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 7.900.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

