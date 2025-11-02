Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 02 de noviembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 7.900.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 7.900.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
