Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 9 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 9 de enero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 53.000.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 9 de enero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 53.000.000 euros.

El sorteo de Euromillones se juega seleccionando 5 números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas, entre el 1 y el 11. El bote de Euromillones que te puedes llevar si aciertas cinco dígitos y una estrella es un 3,95% del total, mientras que si solo aciertas los cinco números en juego, el premio que te corresponde es un 0,92% de la cantidad total. La cantidad de ese día se acumula en el próximo bote en caso de que no haya ningún ganador.

La celebración del sorteo de Euromillones son los martes y viernes con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

