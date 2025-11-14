Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

EUROJACKPOT

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. En el Eurojackpot se puede ganar hasta 90 millones de euros como bote final de la primera categoría, gracias a la acumulación de sorteos. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Lotería

Dónde ha caído el bote de 36 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 es el 02 06 07 25 41 49, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 7. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 36.000.000 euros.

EuroDreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 07 15 18 19 24 32 y al dream 2.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en directo

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 13 de noviembre de 2025

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Publicidad