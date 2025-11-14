Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. En el Eurojackpot se puede ganar hasta 90 millones de euros como bote final de la primera categoría, gracias a la acumulación de sorteos. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

