Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 12 de enero de 2026
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 12 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, lunes 12 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.
La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
