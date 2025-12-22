El día más especial de la Navidad ha llegado. 22 de diciembre y los bombos del Teatro Real giran sin parar en una mañana que ya para muchos quedará en el recuerdo. El Sorteo Extraordinario de Navidad llega para repartir ilusión. Entre los principales premios, se encuentran los quintos premios. Aquí estamos muy pendientes para contarte cuál es el quinto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025.

Con un total de ocho premios, los quintos Premios son los más numerosos del sorteo. Cada uno de ellos otorga 60.000 euros por serie, lo que significa que, con un décimo premiado, el afortunado recibirá 6.000 euros. Además, este importe queda íntegro para los ganadores, ya que no supera el umbral de 40.000 euros exento de tributación.

¿Cómo cobrar un quinto premio?

Los premios menores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en las administraciones de lotería, pero para los Quintos Premios, cuyo importe es de 6.000 euros, será necesario acudir a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Para ello, los ganadores deberán presentar el décimo premiado junto con su DNI.

Desde la web de Antena 3 Noticias puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado en la Lotería de Navidad y cuáles son las localidades donde han caído el quinto quinto premio y el resto de premios de esta edición.

