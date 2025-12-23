Hasta qué día se puede cobrar la Lotería de Navidad 2025 y dónde

Aunque todos estuviéramos pendientes de todo lo que ocurrió en el Teatro Real este 22 de diciembre, lo cierto es que las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado cumplen un papel fundamental en este sorteo. Estas se han encargado de dar atención a los clientes y de vender todos los décimos a lo largo de toda esta temporada. Su venta empezó el pasado 30 de junio.

Tras el sorteo, las administraciones se convierten en el lugar de celebración de muchos de los agraciados. Lo que muchos no saben es que no todos los premios se cobran en estos puntos de venta. Todo dependerá de la cuantía del premio. ¿Sabes qué tienes que hacer en caso de que te toque un premio? ¿Hasta cuándo puedo cobrarlo?

¿Qué debo de hacer en caso de que me toque un premio?

Para cobrar un premio, es esencial presentar el décimo o resguardo el premio. Si el premio es inferior a los 2.000 euros, se podrá cobrar exclusivamente en uno de los casi 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías. En el caso del año pasado, se permitió cobrarse en metálico y a través de Bizum. Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, se cobrará en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

Si tu décimo es compartido, recuerda que debes de identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

¿Hasta qué día puedo cobrar el premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad?

Desde la tarde del 22, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos, se comenzará a abonar los premios. No obstante, hasta el 23 de marzo de 2026 tendrás derecho a cobro, ya que el derecho a cobro caduca a los tres meses de la celebración del sorteo.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se reparten 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado. El Gordo cuenta con 400.000 euros el décimo (4.000.000 euros la serie). Entre los premios más deseados también se encuentran el segundo premio, que posee 125.000 euros (1.250.000 euros la serie) y el tercer premio con 50.000 euros por décimo (500.000 euros la serie).

Tampoco nos debemos de olvidar de los dos cuartos premios que se poseen con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Entre los premios de menor valor nos topamos con la pedrea que ostenta 100 euros por décimo. Además, están las aproximaciones al 1º, al 2º y al 3º premio, tienen premios de una cuantía de 2.000 euros, 1.250 euros y 960 euros al décimo respetivamente.

Asimismo, las centenas (del primer al cuarto premio) y las terminaciones gozan de 100 € el décimo. Por último, está el reintegro, con el que te puedes reembolsar el coste del décimo: unos 20 euros.

