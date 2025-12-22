El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025no es la única oportunidad de obtener un premio de este sorteo que esperan con ilusión millones de españoles. Aunque el Gordo, el Segundo y el Tercer Premio son únicos, las probabilidades de ganar son mayores gracias a la existencia de los Quintos Premios, ya que se reparten ocho de ellos.

Resto de quintos premios

En el Sorteo Extraordinario de Navidad se reparten un total de ocho quintos premios.

Echando la vista atrás, en la Lotería de Navidad del año pasado los premios fueron los siguientes:

Primer quinto premio: 37876

Segundo quinto premio: 72853

Tercer quinto premio: 74778

Cuarto quinto premio: 45456

Quinto quinto premio: 45225

Sexto quinto premio: 97345

Séptimo quinto premio: 75143

Octavo quinto premio: 60622

A diferencia de los premios mayores como el Gordo, el Segundo y el Tercer Premio, el quinto premio no ofrece premios específicos por las dos últimas cifras. Esto significa que, si contiene un décimo con las dos últimas cifras coincidentes con las del quinto premio, no recibirá ningún premio. Las combinaciones menores, como las dos últimas cifras, se premian únicamente en las categorías más altas. Por lo tanto, en el caso del quinto premio, solo se gana si se acierta el número completo o si se participa en la pedrea.

Y al igual que ocurre con las dos últimas cifras, el quinto premio no otorga premios específicos por las tres últimas cifras. En este caso, tan sólo se puede ganar si el número completo de tu décimo coincide con el de uno de los quintos premios. Por lo tanto, si únicamente coinciden los tres últimos dígitos de su décimo con los de un quinto premio, no recibirá ningún premio. Los premios por las tres últimas cifras están reservados para otras categorías más altas, como el Segundo, Tercer y Cuarto Premio. En estos casos, sí se conceden 100 euros al décimo jugado. Sin embargo, esta regla no aplica para los quintos premios.

Importe

Respecto al importe o a la cantidad de dinero que va a ganar con el quinto premio es de 60.000 euros por cada serie, por lo que si tiene un décimo y un resultado premiado se llevará un total de 6.000 euros.

Para cobrar el quinto premio que le ha tocado en este sorteo, es oportuno tener en cuenta que en un principio no se trata de un premio menor, en este caso menor de 2.000 euros, por lo que no podrá cobrarlo en la administración donde lo ha comprado. Tendrá que desplazarse a una entidad autorizada por Loterías y Apuestas del Estado para que le hagan el pago del premio, de 6.000 euros de valor. Deberá llevar consigo su décimo y el DNI para realizar la gestión.

En muchos casos, los quintos premios son los que más números premian, haciendo que la emoción llegue a multitud de lugares y grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo que suelen comprar décimos juntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.