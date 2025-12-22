Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Lega el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 con máxima expectación y todas las miradas puestas en los premios, entre ellos el primer cuarto premio, que repartirá 20.000 euros por décimo y que podría dejar la suerte muy repartida por toda España.

El primer cuarto premio de la Loter&iacute;a de Navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La expectación es máxima ante el inminente inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, uno de los eventos más seguidos del año en España. Entre los premios más esperados figura el primer cuarto premio, que repartirá 20.000 euros por décimo y que, como cada edición, podría dejar una lluvia de fortuna repartida en diferentes puntos del país.

Miles de personas siguen ya el sorteo en directo, pendientes de los niños de San Ildefonso, que serán los encargados de cantar los números y premios durante toda la mañana. El ambiente en el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo, es una mezcla de nervios, ilusión y tradición. El público espera con atención cada bola extraída, mientras las distintas administraciones de lotería de España se preparan para comprobar al instante los números premiados.

Un sorteo muy repartido

Las ventas de décimos han vuelto a ser especialmente altas este año, impulsadas por las compras online y por el empuje de asociaciones, empresas y grupos de amigos que mantienen viva la tradición de compartir suerte. Esto incrementa la posibilidad de que el primer cuarto premio esté muy repartido, dejando pequeñas alegrías en numerosos puntos de España.

En los puntos de venta y en las peñas de lotería, el ambiente previo al sorteo es de una mezcla de superstición y esperanza. Muchos confían en que este año sea el suyo, mientras otros se aferran a sus números tradicionales o a combinaciones que juegan desde hace décadas.

¿Qué hacer si tu número resulta premiado?

En caso de que el décimo del primer cuarto premio resulte premiado, bastará con conservarlo en perfecto estado y acudir a un punto oficial de cobro. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración, mientras que los superiores deberán gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras. Los décimos digitales, por su parte, se abonan automáticamente a través de la plataforma donde fueron adquiridos.

Con el sorteo a punto de comenzar, solo queda esperar. En las próximas horas, España conocerá si el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 llega muy repartido, cae en un solo punto o sorprende en localidades menos habituales del mapa de la fortuna.

Publicidad

Loterías

Disfraces Teatro Real

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad 2025 en el Teatro Real

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Administración de Lotería
Loterías

Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: comprueba tus décimos guardados del sorteo y descubre si están premiados

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: esperando el Gordo
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2021
Lotería de Navidad

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Los cuartos premios de 2024 repartieron alegría por toda España, mientras crece la esperanza de repetir la suerte en este 2025.

Lotería de Navidad

Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Varias personas celebran haber vendido el segundo premio de la Lotería del Niño

El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Publicidad