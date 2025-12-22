El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

La expectación es máxima ante el inminente inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, uno de los eventos más seguidos del año en España. Entre los premios más esperados figura el primer cuarto premio, que repartirá 20.000 euros por décimo y que, como cada edición, podría dejar una lluvia de fortuna repartida en diferentes puntos del país.

Miles de personas siguen ya el sorteo en directo, pendientes de los niños de San Ildefonso, que serán los encargados de cantar los números y premios durante toda la mañana. El ambiente en el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo, es una mezcla de nervios, ilusión y tradición. El público espera con atención cada bola extraída, mientras las distintas administraciones de lotería de España se preparan para comprobar al instante los números premiados.

Un sorteo muy repartido

Las ventas de décimos han vuelto a ser especialmente altas este año, impulsadas por las compras online y por el empuje de asociaciones, empresas y grupos de amigos que mantienen viva la tradición de compartir suerte. Esto incrementa la posibilidad de que el primer cuarto premio esté muy repartido, dejando pequeñas alegrías en numerosos puntos de España.

En los puntos de venta y en las peñas de lotería, el ambiente previo al sorteo es de una mezcla de superstición y esperanza. Muchos confían en que este año sea el suyo, mientras otros se aferran a sus números tradicionales o a combinaciones que juegan desde hace décadas.

¿Qué hacer si tu número resulta premiado?

En caso de que el décimo del primer cuarto premio resulte premiado, bastará con conservarlo en perfecto estado y acudir a un punto oficial de cobro. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración, mientras que los superiores deberán gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras. Los décimos digitales, por su parte, se abonan automáticamente a través de la plataforma donde fueron adquiridos.

Con el sorteo a punto de comenzar, solo queda esperar. En las próximas horas, España conocerá si el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 llega muy repartido, cae en un solo punto o sorprende en localidades menos habituales del mapa de la fortuna.