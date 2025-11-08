Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre del 2025

Si apoyas la cultura y quieres tener la posibilidad de ganar una gran suma de dinero, compra un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2025 y cruza los dedos.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Como sucede en varias ocasiones a lo largo del año, Lotería Nacional vuelve con otro de sus sorteos más esperados: los sorteos extraordinarios, que llegan para repartir mayores cantidades de premios que los sorteos habituales que se celebran cada semana. En esta ocasión, llega el momento de celebrar el Sorteo Extraordinario de la Cultura.

Este sorteo nació con el objetivo de reconocer y apoyar la labor del sector cultural en España. A través del mismo, Loterías y Apuestas del Estado celebra la creatividad, el talento y la diversidad cultural del país, destinando parte de su recaudación a promover iniciativas culturales.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional?

Si quieres probar suerte, ¡hazte con un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional por solo 15 euros! Estos son los premios que puedes ganar:

  • 1ºPremio: 1.500.000 € la serie / 150.000 € el décimo.
  • 2º Premio: 300.000 € / 30.000 €
  • 3º Premio: 150.000 € / 15.000 € 4º Premio (12 premios): 75.000 € / 7.500 €
  • Anterior y posterior al 1er Premio (2 premios): 21.000 € / 2.100 €
  • Anterior y posterior al 2º Premio (2 premios): 12.000 € / 1.200 €
  • Anterior y posterior al 3er Premio (2 premios): 6.225 € / 622,50 €
  • Centena del 1er Premio (99 premios): 750 € / 75 €
  • Centena del 2º Premio (99 premios): 750 € / 75 €
  • Centena del 3er Premio (99 premios): 750 € / 75 €
  • Tres últimas cifras del 1er Premio (99 premios): 750 € / 75 €
  • Dos últimas cifras del 1er Premio (999 premios): 300 € / 30 €
  • Reintegro del último número del 1er Premio (9.999 premios): 150 € / 15 €
  • Terminación de cuatro cifras (40 premios): 3.750 € / 375 €
  • Terminación de tres cifras (1.100 premios): 750 € / 75 €

El total de premios repartidos es de 105 millones de euros, lo que corresponde al 70% de la emisión del sorteo.

Sorteo Extraordinario de la Cultura: ¿cuándo se celebra?

El Sorteo Extraordinario de la Cultura se celebrará el sábado 8 de noviembre de 2025, a las 13:00h, y será una de las citas más destacadas del calendario de la Lotería Nacional.

Los décimos de todos los sorteos de la Lotería Nacional se pueden comprar unas horas antes de que se inicie. Es decir, como está previsto que el Sorteo Extraordinario de la Cultura se celebre en el Salón de Apuestas de la sede central de Loterías y Apuestas del Estado a partir de las 13 horas, podrás comprar tu boleto antes de las 12 horas. ¡Que tengas mucha suerte!

