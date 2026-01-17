Premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero del 2026

Los premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional han cambiado mucho desde el primer sorteo de la Lotería Nacional, celebrado en 1812. En aquella ocasión, el premio Gordo ascendía a 8.000 pesos fuertes y el billete costaba 40 reales. Desde entonces se han sucedido innumerables ediciones, con momentos clave como en 1957, año en que se retransmite por primera vez por televisión y se vuelve mediático; hasta entonces, el sorteo solo podía seguirse por radio o a través de la prensa. Desde sus inicios, los Niños de San Ildefonso han sido los grandes protagonistas, encargados de cantar los números y los premios de los números agraciados.

Este año, el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 17 de enero a partir de las 13:00 horas (hora peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, mediante el sistema de bombos múltiples. La emisión total asciende a 120.000.000 euros, de los cuales el 70% se destina a premios. En total, ¡84 millones de euros en premios! ¿Quieres saber cómo se reparten los premios? Te lo contamos.

Reparto de premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso

Este sorteo especial, con un coste de 12 euros por décimo, reparte tres cuantiosos primeros premios y múltiples categorías de premios menores y aproximaciones. Por eso, la posibilidad de ganar alguno de estos premios es mayor que en otros sorteos, como la Lotería de Navidad.

Primer Premio: 1.000.000 € a la serie - 100.000 € al décimo

Premios por Extracciones:

240 € a la serie (24 € al décimo) Aproximaciones a los Premios Principales:

9.080 € a la serie (908 € al décimo) Centenas y Terminaciones:

240 € a la serie (24 € al décimo) Reintegros:

Tienes hasta las 12:30 horas del mismo sábado 17 de enero para comprar tu décimo, ya sea en ventanilla o de forma online. Además, en Antena 3 Noticias podrás comprobar al instante si la suerte te ha sonreído con alguno de los premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional. ¡Mucha suerte!

