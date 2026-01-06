Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 3 últimas cifras

¡Ha llegado el gran día! El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 está a tan solo unas horas de celebrarse, otorgando una nueva oportunidad a aquellos que no tuvieron éxito en el Sorteo de la Lotería de Navidad y que desean comenzar el año con buen pie. Entre las posibilidades de premios, están las extracciones de números coincidentes en diferentes categorías. Estas reparten 1.400 premios de 1.000 euros por serie (100 euros al décimo) a los décimos cuyas últimas tres cifras coincidan con los números ganadores. En total, se realizan 14 extracciones de 3 cifras, con diferentes premios en cada una de ellas. Si quieres saber si tu número ha sido uno de los afortunados, puedes comprobar la Lotería del Niño 2025 de manera muy sencilla.

Premios en años anteriores

En el Sorteo Extraordinario del Niño del año pasado, los números ganadores de las extracciones a las tres últimas cifras han sido : 798, 824, 794, 981, 307, 548, 660, 366, 040, 756, 899, 184, 404 y 306. Cada uno de estos números otorga a los afortunados 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros al décimo.

En 2024, los números ganadores de las extracciones a las tres últimas cifras fueron: 507, 296, 161, 978, 872, 506, 114, 488, 730, 428, 281, 568, 644 y 598. Cada uno de estos números otorgó a los afortunados 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros al décimo. Por ello, una gran cantidad de décimos fueron premiados gracias a estas cifras.

En resumen, la Lotería del Niño 2026 provoca una gran expectación y otorga a miles de personas diferentes premios, desde los más pequeños hasta los más grandes. Con el primer, segundo y tercer premio se marcan momentos de gran emoción, pero los reintegros y extracciones de cifras también ofrecen grandes oportunidades adicionales. Este sorteo es un motivo de celebración para todos los afortunados. Para muchos, este evento es una tradición llena de esperanza y optimismo, marcando el comienzo de un nuevo año lleno de posibilidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.