Lotería del Niño

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 2 últimas cifras

Estamos a la espera de que se conozcan los resultados.

Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 2 últimas cifras

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y mantiene la expectación entre miles de jugadores que esperan comprobar si alguno de sus décimos resulta premiado. A esta hora, todavía no se conocen las extracciones a las dos últimas cifras. Los resultados se irán publicando conforme avance la extracción de bolas.

El sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de los canales oficiales. Las extracciones a las dos últimas cifras forman parte de los premios menores del sorteo y permiten que un gran número de décimos obtenga algún premio.

Qué son las extracciones a las dos últimas cifras

Las extracciones a las dos últimas cifras consisten en la obtención de números que coinciden con las dos últimas cifras del décimo, otorgando un premio a todos aquellos que terminan con la combinación extraída. Se trata de uno de los premios más habituales del Sorteo del Niño y contribuye a que el reparto sea amplio y esté muy distribuido.

Cuándo se conocerán las extracciones

Las extracciones a las dos últimas cifras se anuncian a lo largo del sorteo, conforme avanza la extracción de bolas. Al finalizar el Sorteo del Niño, se publicará el listado completo de números premiados, que incluye estas terminaciones.

6 ENE

