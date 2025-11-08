ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 08 de noviembre de 2025 en directo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 08 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 08 de noviembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 08 de noviembre de 2025 es 03, 07, 09, 11, 15, 17, 20, 28, 30, 31, 37, 46, 48, 52, 57, 58, 64, 69, 81 y 84.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 08 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

