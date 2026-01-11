Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 11 de enero de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 11 de enero de 2026.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 11 de enero de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 11 de enero de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 11 de enero de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 11 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 11 de enero de 2026

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 11 de enero de 2026 en directo

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 11 de enero de 2026

Administración de Lotería
Loterías y apuestas del estado

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 10 de enero

Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy sábado 10 de enero: Comprobar décimo del sorteo, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy sábado 10 de enero: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 10 de enero de 2026 ha agraciado al número 12, 32, 40, 41, 43 y 47, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 0.

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 10 de enero de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 10 de enero de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026

Comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Publicidad