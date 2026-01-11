ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 11 de enero de 2026 en directo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 11 de enero de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 11 de enero de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 11 de enero de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 11 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.