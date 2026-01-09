Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 9 de enero de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 9 de enero de 2026.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 9 de enero de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 09 de enero de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Al pagar 2€ más por cada apuesta jugada puedes convertir tu cupón en Cuponazo XXL y ganar 15 millones de euros con 6 premios de 200.000€ cada uno. La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. La combinación ganadora está formada por 5 cifras y un número en la serie que vata desde el 1 hasta el 135. El sorteo del Cuponazo ofrece la posibilidad de acumular los premios de 1ª y 2ª categoría en el mismo cupón.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 09 de enero de 2026 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 09 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 9 de enero de 2026

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 9 de enero de 2026

Euromillones en directo

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 9 de enero de 2026

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 9 de enero de 2026 en directo

Horario del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero
Lotería Nacional

Horario del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Administración de lotería Doña Manolita, en Madrid.
Loterías

Dónde han caído 76,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 8 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 8 de enero de 2026 y dónde han sido validados.

Imagen de resultado de Eurodreams
Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 8 de enero de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 8 de enero de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 05 15 24 26 31 34 y al dream 1.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de noviembre, en directo

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

Publicidad