ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 14 de noviembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 39063 de la serie 112. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y reparte hasta 9 millones de euros y 6 premios de 100.000€. En el sorteo del Cuponazo, puedes aumentar tu apuesta al abonar 2 euros y convertirla en Cuponazo XXL. Con esa nueva apuesta, puedes optar a 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. Para que se registre tu participación en el sorteo, debes elegir una combinación para optar al bote final y la cantidad de combinaciones. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. El sorteo del Cuponazo ofrece la posibilidad de acumular los premios de 1ª y 2ª categoría en el mismo cupón.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 es 06, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 42, 49, 58, 60, 61, 69, 72, 80 y 83.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 14 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.