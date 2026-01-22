ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 22 de enero de 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy jueves 22 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 22 de enero de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Al comprar el Cupón Diario, puedes ganar hasta 500.000 euros si aciertas las 5 cifras y la serie. El sorteo permite ganar 500.000 euros al acertante de las 5 cifras y la serie.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. El importe del cupón era tan solo de 10 céntimos y se jugaba por provincias, y no de forma conjunta en España. Además, los números que se jugaban eran de solo 3 cifras con una serie de 5.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 22 de enero de 2026 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. Dependiendo de los números que sean ganadores, puedes ganar una cantidad u otra. Dentro de los premios a repartir en las categorías fijas puedes ganar 5 € al acertar el año, 2 € al acertar el día, 1 € si aciertas el mes y, en el caso de acertar el Número de la Suerte, recibirás 1€.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 22 de enero de 2026 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 22 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.