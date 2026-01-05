Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

La Primitiva de hoy, lunes 5 de enero de 2026, con un bote de 73.500.000 euros, ha agraciado al número 02, 03, 17, 21, 33 y 34, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 05 de enero de 2026 que cuenta con un bote de 73.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 02, 03, 17, 21, 33 y 34, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

