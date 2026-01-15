Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 78.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 78.500.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 15 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 15 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado
BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde ha caído el bote de 1,5 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 14 de enero de 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 14 de enero de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 14 de enero de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 14 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 13 de enero de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 13 de enero de 2026

Publicidad