La Primitiva
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 78.500.000 euros.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 78.500.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
