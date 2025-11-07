Horario del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre de 2025

El 8 de noviembre de 2025 llega un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional: el Sorteo Extraordinario de la Cultura, lo que supone una nueva oportunidad para ganar alguno de los 105 millones de euros que reparte.

Este sorteo está dedicado a celebrar la riqueza cultural de España y es una oportunidad estupenda para ganar premios millonarios mientras participas en una iniciativa que reconoce el arte, la música y la literatura del país.

Si quieres saber a qué hora se celebra y los premios que puedes ganar, te lo contamos todo para que no te pierdas ningún detalle de este maravilloso sorteo de la Lotería Nacional.

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de la Cultura?

El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional se celebra el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas en Madrid, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado. Recuerda que las ventas de los décimos estarán abiertas hasta media hora antes del sorteo, así que asegúrate de adquirir el tuyo a tiempo.

Si no puedes seguir el sorteo en directo, en la web de Antena 3 Noticias podrás comprobar tu décimo y saber si te has convertido en millonario o si has ganado alguno de los premios menores.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de la Cultura?

Por solo 15 euros, optas a ganar alguno de estos premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2025. ¡Apunta!

1ºPremio: 1.500.000 € la serie / 150.000 € el décimo .

. 2º Premio: 300.000 € / 30.000 €

3º Premio: 150.000 € / 15.000 €

4º Premio (12 premios): 75.000 € / 7.500 €

Anterior y posterior al 1er Premio (2 premios): 21.000 € / 2.100 €

Anterior y posterior al 2º Premio (2 premios): 12.000 € / 1.200 €

Anterior y posterior al 3er Premio (2 premios): 6.225 € / 622,50 €

Centena del 1er Premio (99 premios): 750 € / 75 €

Centena del 2º Premio (99 premios): 750 € / 75 €

Centena del 3er Premio (99 premios): 750 € / 75 €

Tres últimas cifras del 1er Premio (99 premios): 750 € / 75 €

Dos últimas cifras del 1er Premio (999 premios): 300 € / 30 €

Reintegro del último número del 1er Premio (9.999 premios): 150 € / 15 €

Terminación de cuatro cifras (40 premios): 3.750 € / 375 €

Terminación de tres cifras (1.100 premios): 750 € / 75 €

En cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado y en los establecimientos autorizados, te informarán si tu cupón ha sido uno de los agraciados. Para quienes hayan adquirido su décimo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta asociada al registro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.