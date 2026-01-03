Historia de la imagen del décimo de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño, junto con la Lotería de Navidad, es uno de los sorteos más esperados y tradicionales a nivel nacional, celebrada cada 6 de enero (Día de Reyes) simboliza el final de las navidades y permite a algunos afortunados comenzar el año con buen pie. Cada año, el diseño del décimo y la selección de la imagen es una pieza clave que simboliza el espíritu del sorteo. La tradición es que esta rinda homenaje a la Epifanía del Señor o a la Adoración del Niño por los Magos de Oriente.

¿Cómo se diseña el décimo?

Desde que se comenzó a celebrar este sorteo, en 1941, la Lotería del Niño ha evolucionado tanto en la cantidad de premios que se reparten como en la manera de celebrarse. Sin embargo, una constante que se ha mantenido a lo largo de los años es el diseño de los décimos, que principalmente representa escenas alegóricas.

El diseño de la Lotería del Niño 2025 sigue esta tradición, con un equipo de artistas y diseñadores que se encarga de escoger una representación visual que capture la esencia del momento. En esta edición, se ha optado por incorporar una imagen de la Adoración de los Reyes Magos. Esto supone un homenaje al día de su celebración, el 6 de enero, y a la tradición española del Día de Reyes.

La imagen de 2026: simbolismo y contexto

El décimo de la Lotería del Niño 2026 presenta una obra del Maestro de la Sisla, pintor español perteneciente al hispano-flamenco castellano. Al no conservarse ninguna obra firmada o documentada, hay que utilizar para designarle el nombre convencional de Maestro de la Sisla, tomado del lugar de procedencia de las pinturas de un retablo de la vida de la Virgen del convento jerónimo de Santa María de Sisla.

Las seis conservadas, Anunciación, Visitación, Adoración de los Reyes, Presentación de Jesús en el Templo, Circuncisión y Tránsito de la Virgen, se trajeron desde el Museo de la Trinidad al Museo del Prado, al que pertenecen. Aunque parecen ser obras de colaboración de dos pintores, las características que muestran algunas de ellas, como la Purificación, no dejan lugar a dudas de la conexión entre su autor y el Maestro de Ávila, con el que pudo formarse el Maestro de la Sisla, activo en tierras abulenses después que el Maestro de Ávila.

En cuanto a la obra elegida, se trata de la Adoración de los Reyes Magos, realizada sobre el año 1500 en técnica mixta cobre tabla pasada a lienzo, de 214x109 cm y depositado en el Museo del Prado, aunque no se encuentra expuesto en la galería.

