Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 11 de enero de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 14.400.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de enero de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 14.400.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
