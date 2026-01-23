Un gallego logra recomponer una participación de la Lotería del Niño triturada y cobrar 15.000 euros

Menudo susto se llevó un veciño de O Porriño al darse cuenta de que había tirado a la basura, después de incluso haberla triturado, una participación premiada con 15.000 euros en el Sorteo del Niño.

Semanas antes había decidido colaborar con la recaudación de fondos de un grupo de padres de alumnos de su localidad, el IES Ribeira do Louro, que estaban vendiendo participaciones de 4 euros, con 1 euro de recargo, para financiar la excursión de fin de curso.

De hecho, y de ahí vino el problema, ni siquiera se fijó en el sorteo al que correspondía la participación: creyó que era de la Lotería de Navidad, la del 22 de diciembre. Y al ver que su número no había salido en ese sorteo la metió en la trituradora de papel de su empresa.

Y menudo susto se llevó cuando otro de los afortunados, un familiar suyo, le avisó de que el número al que habían jugado, el 45.875, había coincidido con el segundo premio de la Lotería del Niño que se celebra en el día de Reyes.

Suerte tras suerte

Benjamín Martínez, el propietario de la administración de lotería donde tocó el premio, ”El X de la suerte de Porriño” (a la que muchos llaman la “Doña Manolita gallega”) nos explica que su cliente “tuvo mucha suerte”: “esa papeleta llevaba dos semanas mezclada con los restos de otras en una papelera de su empresa, fue suerte que no la hubiesen vaciado en todo ese tiempo”.

Una “misión imposible” para cobrar 15.000 euros

Cuando el premiado se dio cuenta de su error comenzó la que parecía una misión imposible: tratar de recomponer la papeleta para poder cobrar el premio. Toda una aventura.

Benjamín nos ha contado como el afortunado consiguió reconstruirla. Al parecer lo hizo tirando de grandes dosis de paciencia, y colocándola entre varios cristales para que no se moviese ni un solo milímetro.

Y así fue como se la entregó a Andrés, el padre de Benjamín, en la administración, no muy convencido de que fuese a servir. Pero la respuesta fue si: la papeleta es válida y va a poder cobrarla en los próximos días.

“Pueden faltar un par de trocitos pero se ve el número y vale perfectamente” asegura Benjamín.

Papeletas rotas: algo bastante habitual

Este lotero, que lleva toda la vida dedicado a este negocio familiar, reconoce que recibir a clientes con papeletas rotas es algo bastante habitual “aunque normalmente en dos o tres trozos...que hayan pasado por una destructora de papel es la primera vez que lo vemos”, reconoce entre risas.

"Y estas, normalmente, se reconstruyen, y se cobran sin problema" añade.

Las papeletas vendidas por los padres de estos estudiantes dejaron una enorme alegría repartida por toda la localidad para celebrar el día de Reyes: “regaron” O Porriño con 15 millones de euros.

