Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Consulta con cuánto dinero están premiadas las últimas cuatro cifras de tu décimo de la Lotería del Niño 2026 si coincide con alguno de los boletos premiados.

Extracciones a las 4 &uacute;ltimas cifras de la Loteria del Ni&ntilde;o 2026: qu&eacute; son y cu&aacute;nto se gana si tienes un n&uacute;mero premiado

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiadoAntena 3 Noticias

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Queda muy poco para que se den a conocer los números ganadores del Sorteo Extraordinario del Niño 2026. Una lotería que reparte un total de 770 millones de euros en una gran cantidad de premios. Los tres primeros premios, por la suma total de dinero que otorgan, son los más codiciados. Sin embargo, que tu boleto no tenga la combinación ganadora no quiere decir que tu número no tenga premio.

Entre los premios más modestos de este sorteo se encuentran las extracciones de las 4 últimas cifras que reparten un 'pellizquito' a los participantes de este 6 de enero.

¿Qué son y cuanto reparten?

Las extracciones de las 4 últimas cifras son premios que se otorgan a los números que coinciden, como su nombre indica, con las últimas cuatro cifras de determinados números que salen durante el sorteo. En este caso, se realizan dos extracciones de cuatro cifras que reparten 20 premios a 3.500€ la serie. Por cada décimo acabado en estas cuatro cifras se recibirá una cantidad de 350 euros.

Sigue el Sorteo del Niño 2026

Podrás seguir los resultados del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, así como toda la actualidad relacionada a través del streaming en la web de Antena 3 Noticias a tiempo real, igual que en nuestro directo. Además, podrás comprobar tus décimos y descubrir si te ha tocado algo con nuestra caja mágica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 3 últimas cifras

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 3 últimas cifras

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído y cómo ha estado de repartido
Lotería del Niño

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído y cómo ha estado de repartido

Extracciones a las 2 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado
LOTERÍA DEL NIÑO 2026

Extracciones a las 2 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estamos a la espera de conocer el lugar de España afortunado este año

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero
Lotería del Niño

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero

Conoce la lista de los números premiados en el sorteo de este año

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Publicidad