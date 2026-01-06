Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Queda muy poco para que se den a conocer los números ganadores del Sorteo Extraordinario del Niño 2026. Una lotería que reparte un total de 770 millones de euros en una gran cantidad de premios. Los tres primeros premios, por la suma total de dinero que otorgan, son los más codiciados. Sin embargo, que tu boleto no tenga la combinación ganadora no quiere decir que tu número no tenga premio.

Entre los premios más modestos de este sorteo se encuentran las extracciones de las 4 últimas cifras que reparten un 'pellizquito' a los participantes de este 6 de enero.

¿Qué son y cuanto reparten?

Las extracciones de las 4 últimas cifras son premios que se otorgan a los números que coinciden, como su nombre indica, con las últimas cuatro cifras de determinados números que salen durante el sorteo. En este caso, se realizan dos extracciones de cuatro cifras que reparten 20 premios a 3.500€ la serie. Por cada décimo acabado en estas cuatro cifras se recibirá una cantidad de 350 euros.

