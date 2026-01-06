Extracciones a las 3 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Estamos a la espera de que de comienzo el Sorteo Extraordinario del Niño 2026 y que este reparta sus 700 millones de euros en premios por todos los rincones de España. Si bien es cierto que todo el mundo quiere que su décimo sea el ganador de los 200.000 euros al décimo que reparte el primer premio, hay otros premios más modestos que también pueden repartir alegría en las casas de muchos, como las extracciones a las 3 últimas cifras.

¿Qué son las extracciones y cuánto se gana con ellas?

Las extracciones a las tres últimas cifras son una de las categorías del sorteo, en la que se premian las combinaciones que coinciden con las tres últimas cifras de los números ganadores. En total, se extraen 14 combinaciones de tres cifras, y cualquier billete que tenga una de estas combinaciones al final de su número recibirá 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo.

Este premio, aunque no tan alto como otros, es una agradable recompensa. Al ser inferior a los 2.000 euros, está exento de tributación, por lo que los 100 euros ganados se entregan íntegramente. De cara al Sorteo de la Lotería del Niño 2026, las extracciones a las tres últimas cifras son una excelente oportunidad para los jugadores de obtener un premio, ya que aunque es modesto, sigue siendo una buena forma de empezar el año con algo de alegría.

Sigue el Sorteo del Niño 2026

