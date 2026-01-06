Extracciones a las 2 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Coincidiendo con el día de reyes, hoy se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño 2026, a partir de las 12:00 horas.

Un total de 770 millones de euros se repartirán hoy con el método de los bombos múltiples.

Miles de jugadores de toda España esperan expectantes para comprobar si alguno de sus décimos resulta premiado.

Este sorteo se caracteriza por contar con mayor probabilidad que el de Navidad para ganar algo. Además de los tres primeros premios, existen las aproximaciones, las extracciones, los reintegros...

Qué son las extracciones a las dos últimas cifras

Las extracciones a las dos últimas cifras son una oportunidad de recibir premios sin necesidad de acertar el número completo, lo que aumenta las probabilidades de ganar en el sorteo.

Hay extracciones a las 4, 3 y 2 últimas cifras.

Las extracciones a las dos últimas cifras, como su nombre indica, consisten en la obtención de números que coincidan con las dos últimas cifras del décimo.

El importe por cada extracción de este tipo varía desde los 400 a los 5000 euros.

Se trata de uno de los premios más habituales del Sorteo del Niño y contribuye a que el reparto sea amplio y esté muy distribuido.

El sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de los canales oficiales.

Al finalizar el Sorteo del Niño, se publicará el listado completo de números premiados, que incluye estas terminaciones.

