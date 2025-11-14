Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de Euromillones y El Millón.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones de hoy.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

El sorteo de Euromillones se celebra semanalmente, cada martes y viernes en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Lotería

Dónde ha caído el bote de 36 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 es el 02 06 07 25 41 49, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 7. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 36.000.000 euros.

EuroDreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 07 15 18 19 24 32 y al dream 2.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en directo

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 13 de noviembre de 2025

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Publicidad