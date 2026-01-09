EUROJACKPOT
Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 9 de enero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 09 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 9 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.
Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.
El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
